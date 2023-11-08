ΙΕΛΚΑ: Πόσοι Έλληνες αντιμετώπισαν φτσικές καταστροφές το 2023

Η επίδραση των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στις καταναλωτικές τάσεις βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας που ολοκλήρωσε πρόσφατα το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 25-31 Οκτωβρίου σε δείγμα 1.044 καταναλωτών.

Όπως προέκυψε από τα συμπεράσματα, η κλιματική αλλαγή έχει αναδειχθεί στο τρίτο τη τάξει πρόβλημα για τους καταναλωτές με ποσοστό 21%, πίσω από τον πληθωρισμό 82% και το κόστος ενέργειας με 53%.

Μάλιστα έχει τριπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο η προτεραιοποίηση του συγκεκριμένου προβλήματος, κάτι που δείχνει την επίδραση που είχαν οι πρόσφατες καταστροφές στην ψυχολογία του καταναλωτικού κοινού.

Συγκεκριμένα, ποσοστό 7% του πληθυσμού δηλώνει ότι αντιμετώπισε κάποια φυσική καταστροφή το 2023, δηλαδή περίπου 1 στους 13 πολίτες, ενώ το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 52% στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπου φαίνεται ότι πάνω από το μισό του πληθυσμού ήρθε αντιμέτωπο με ακραία κλιματικά φαινόμενα. Παράλληλα η εκτίμηση είναι ότι τα ακραία αυτά φυσικά αυτά φαινόμενα θα αυξηθούν στο μέλλον καθώς το 78% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στο μέλλον η κατάσταση θα χειροτερέψει.

Παράλληλα το 82% του κοινού δηλώνει ότι οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν γενικά τις τιμές των προϊόντων με μόνο το 2% να διαφωνεί.

Μάλιστα το 39% θεωρεί ότι η επίδραση είναι μεγάλη. Αυτό δείχνει ότι όχι μόνο βασικά προϊόντα όπως νωπά τρόφιμα, αλλά εν γένει τα προϊόντα επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

Οι τιμές των προϊόντων είναι η κύρια περιοχή στην οποία εντοπίζονται τα προβλήματα, αλλά όχι μόνο.

Συγκεκριμένα στο ερώτημα κατά πόσο οι πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία θα επηρεάσουν διάφορους παράγοντες σε σχέση με την τροφοδοσία της αγοράς: Ποσοστό 97% θεωρεί ότι οι πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία θα επηρεάσουν τις τιμές των προϊόντων (το 73% πολύ).

Το 95% θεωρεί ότι θα επηρεάσουν το κόστος των παραγωγών τροφίμων (το 68% θεωρεί πολύ). Το 80% θεωρεί ότι θα επηρεάσουν τους χρόνους τροφοδοσίας της αγοράς (το 32% πολύ).

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα δεν επιβεβαιώνονται οι φόβοι ούτε σε σχέση με τις τιμές, ούτε σε σχέση με την τροφοδοσία της αγοράς, καθώς είτε από την παραγωγή της υπόλοιπης χώρας, είτε με άλλα εργαλεία έχει διατηρηθεί, τόσο η επάρκεια όσο και οι τιμές των προϊόντων στα επίπεδα του καλοκαιριού 2023.

Σύμφωνα με την έρευνα, θετικά αξιολογούνται οι δράσεις που ανέλαβαν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Θεσσαλίας, τόσο από τους κατοίκους της περιοχής, όσο και από το σύνολο της χώρας.

Συγκεκριμένα, το 62% αξιολογεί θετικά την παροχή εκπτώσεων στα καταστήματα της περιοχής, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 86% για τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Το 81% αξιολογεί θετικά την παροχή προϊόντων άμεσης ανάγκης στου πληγέντες (νερά, τρόφιμα κ.λπ., το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 86% για τους κατοίκους της Θεσσαλίας.

Το 78% αξιολογεί θετικά τη στήριξη των τοπικών παραγωγών, ποσοστό 74% για τους κατοίκους της Θεσσαλίας.

Το 76% αξιολογεί θετικά την ανακαίνιση των καταστημάτων της περιοχής και το 82% τη διατήρηση της απασχόλησης στα πληγέντα καταστήματα που παραμένουν κλειστά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

