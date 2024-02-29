Λογαριασμός
Κολομβία: Σοκαριστικό βίντεο από ελικόπτερο που κρεμάστηκε από γέφυρα - «Μπαμπά χτυπήσαμε, σε αγαπώ»

Το τουριστικό ελικόπτερο το οποίο επρόκειτο να παραμείνει στον αέρα μόνο για 12 λεπτά για να μεταφέρει τους επιβάτες σε ένα δείπνο, έχασε τον έλεγχο, έπεσε και πιάστηκε στην πλευρά ενός πολυώροφου κτιρίου στο Μεντεγίν τη Δευτέρα

Κολομβία

'Ενα βίντεο από τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι έξι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που γλίτωσε τη συντριβή επειδή κρεμάστηκε σε γέφυρα στην Κολομβία ήρθε στη δημοσιότητα μέσα από το Bell 206.

Το τουριστικό ελικόπτερο το οποίο επρόκειτο να παραμείνει στον αέρα μόνο για 12 λεπτά για να μεταφέρει τους επιβάτες σε ένα δείπνο, έχασε τον έλεγχο, έπεσε και πιάστηκε στην πλευρά ενός πολυώροφου κτιρίου στο Μεντεγίν τη Δευτέρα. Και οι έξι επιβαίνοντες επέζησαν από θαύμα.

Στο βίντεο ακούγεται ένας εκ των επιβατών, ο 36χρονος Φρανσίσκο Σάλας, να πραγματοποιεί βιντεοκλήση στον πατέρα του, ενώ την ίδια ώρα προσπαθεί να μην κουνηθεί γιατί η παραμικρή μετατόπιση βάρους θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

«Μπαμπά πέσαμε με το ελικόπτερο. Είμαστε πολύ ψηλά. Σε αγαπώ, σε ευχαριστώ που με προστάτευσες. Θα επιβιώσω μπαμπά» ακούγεται να λέει ο 36χρονος.
 

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται το ελικόπτερο να κινείται ανεξέλεγκτα και να πέφτει αλλά την τελευταία στιγμή κρεμάστηκε στη γέφυρα.
 

Πηγή: skai.gr

