'Ενα βίντεο από τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι έξι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που γλίτωσε τη συντριβή επειδή κρεμάστηκε σε γέφυρα στην Κολομβία ήρθε στη δημοσιότητα μέσα από το Bell 206.

Το τουριστικό ελικόπτερο το οποίο επρόκειτο να παραμείνει στον αέρα μόνο για 12 λεπτά για να μεταφέρει τους επιβάτες σε ένα δείπνο, έχασε τον έλεγχο, έπεσε και πιάστηκε στην πλευρά ενός πολυώροφου κτιρίου στο Μεντεγίν τη Δευτέρα. Και οι έξι επιβαίνοντες επέζησαν από θαύμα.

Στο βίντεο ακούγεται ένας εκ των επιβατών, ο 36χρονος Φρανσίσκο Σάλας, να πραγματοποιεί βιντεοκλήση στον πατέρα του, ενώ την ίδια ώρα προσπαθεί να μην κουνηθεί γιατί η παραμικρή μετατόπιση βάρους θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.



«Μπαμπά πέσαμε με το ελικόπτερο. Είμαστε πολύ ψηλά. Σε αγαπώ, σε ευχαριστώ που με προστάτευσες. Θα επιβιώσω μπαμπά» ακούγεται να λέει ο 36χρονος.



Terrifying video shows panic inside tourist helicopter as it spirals out of control and crashes down in Colombia before US passenger makes desperate video call to say goodbye to family pic.twitter.com/GCw3y1IUQI — Daily Mail Online (@MailOnline) February 28, 2024

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται το ελικόπτερο να κινείται ανεξέλεγκτα και να πέφτει αλλά την τελευταία στιγμή κρεμάστηκε στη γέφυρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.