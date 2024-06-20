Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ακης Τσοχατζόπουλος, Λάκης Γαβαλάς και Μπάμπης Αναγνωστοπουλος είναι μερικά από τα «βαριά» ονόματα που έχουν εκτίσει τις ποινές τους στην ΣΤ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Άνθρωποι που έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολύκροτες υποθέσεις και έχουν τραβήξει πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας έχουν κρατηθεί στην συγκεκριμένη πτέρυγα η οποία από πολλούς χαρακτηρίζεται και VIP.

Τις τελευταίες ώρες νέος «ένοικος» είναι και ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας ο οποίος αφού υποβλήθηκε σε τεστ κοβιντ όπως προβλέπει το πρωτόκολλο οδηγήθηκε σε κελί και σύμφωνα με πληροφορίες θα μοιράζεται το κελί με ακόμη δυο συγκρατούμενους.

Όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις φυλακές των έσω στην συγκεκριμένη πτέρυγα δεν υπάρχουν φασαρίες, εξεγέρσεις, προβλήματα. Είναι ασφαλείς για τους κρατούμενους και δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Πηγή: skai.gr

