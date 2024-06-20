Αλέξης Κούγιας: Θα υποβάλει μήνυση και αγωγή κατά της συζύγου του Απόστολου Λύτρα

Σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια αναφέρονται τα εξής:

«Ο επικεφαλής του γραφείου μας πληροφορήθηκε από τα ΜΜΕ το περιεχόμενο ανταλλαγέντων μηνυμάτων της φερόμενης ως θύματος βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και φερόμενης ως τρομοκρατημένης συζύγου του συναδέλφου μας Αποστόλου Λύτρα.

Σε ένα εκ των μηνυμάτων η φερόμενη ως βαριά τραυματισμένη και φερόμενη ως τρομοκρατημένη κα Πολυζωγοπούλου αποστέλλει ένα μήνυμα στον συνεργάτη του Αποστόλου Λύτρα, με το οποίο όχι μόνο συκοφαντεί τον κύριο Κούγια, αλλά κυρίως αναδεικνύει το ποιας ποιότητος προσωπικότητα είναι και ότι μόνο τρομοκρατημένη δεν είναι.

Το μήνυμα αυτό έχει το εξής περιεχόμενο: 'πες του να ηρεμήσει γιατί έμαθα ότι μιλάει με τον Κούγια και λένε παπαριές'.

Το συγκεκριμένο μήνυμα θίγει την τιμή και την υπόληψη του κου Αλεξίου Κούγια τόσο ως ανθρώπου, όσο και ως Δικηγόρου και το περιεχόμενο του είναι παντελώς ψευδές και συκοφαντικό.

Επειδή ο κ. Κούγιας ευρίσκεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρπενησίου σε υπόθεση ανθρωποκτονίας και βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, εμείς οι συνεργάτες του έχουμε λάβει εντολή να αποστείλουμε σήμερα εξώδικη - διαμαρτυρία - πρόσκληση - δήλωση στη Σοφία Πολυζωγοπούλου και ακολούθως να καταθέσουμε μήνυση και αγωγή εις βάρος της.

Επίσης, έχουμε λάβει εντολή από τον κο Κούγια να λάβουμε αντίγραφα των εκπομπών του παρουσιαστή Γεωργίου Λιάγκα στον ΑΝΤ1 χθες και σήμερα και να αξιολογήσουμε εάν τα όσα αυτός ανέφερε για την προσωπικότητα του κου Αλεξίου Κούγια συνιστούν το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως και από πλευράς αστικού δικαίου προσβολή της προσωπικότητος, ώστε, εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να προσφύγει ο κ. Κούγιας κατά του Γεωργίου Λιάγκα ενώπιον των ποινικών και πολιτικών Δικαστηρίων.

Αθήνα, 20/6/2024

Με εκτίμηση και Σεβασμό»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.