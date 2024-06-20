Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Αιγάλεω

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στο Αιγάλεω, στην οδό Μικέλη. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κτήριο στην περιοχή του Βοτανικού.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης επί της οδού Μικέλη στο Αιγάλεω Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 9 οχήματα . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. June 20, 2024

Διενεργούνται εκτροπές:

NEOTHTOΣ KAI MIKEΛH NEOTHTOΣ KAI OPΦEΩΣ AΓ. ANNHΣ KAI OPΦEΩΣ KAI AΓ. ANNHΣ KAI MIKEΛH

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.