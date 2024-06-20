Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Αιγάλεω

Εκτροπές στην κυκλοφορία

UPDATE: 16:14
Φωτιά

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στο Αιγάλεω, στην οδό Μικέλη. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κτήριο στην περιοχή του Βοτανικού.

Διενεργούνται εκτροπές:

  1. NEOTHTOΣ KAI MIKEΛH
  2. NEOTHTOΣ KAI OPΦEΩΣ
  3. AΓ. ANNHΣ KAI OPΦEΩΣ KAI
  4. AΓ. ANNHΣ KAI MIKEΛH

Φωτιά

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Πυρκαγιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark