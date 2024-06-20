Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Αιγάλεω

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στο Αιγάλεω, στην οδό Μικέλη. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κτήριο στην περιοχή του Βοτανικού.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης επί της οδού Μικέλη στο Αιγάλεω Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 9 οχήματα . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2024
Διενεργούνται εκτροπές:
- NEOTHTOΣ KAI MIKEΛH
- NEOTHTOΣ KAI OPΦEΩΣ
- AΓ. ANNHΣ KAI OPΦEΩΣ KAI
- AΓ. ANNHΣ KAI MIKEΛH
Πηγή: skai.gr
