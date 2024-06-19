Λογαριασμός
Mήνυση σε βάρος της συζύγου του κατέθεσε ο Απόστολος Λύτρας

Ο ποινικολόγος κατηγορεί τη 37χρονη για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση

Ο Απόστολος Λύτρας κατέθεσε μήνυση σε βάρος της συζύγου του

Σε μήνυση σε βάρος της συζύγου του προχώρησε ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας, αφού προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης για να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της έκδοσης εντάλλματος σύλληψης σε βάρος του.

Ο ποινικολόγος κατηγορεί τη 37χρονη για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση.

Μετά τη μήνυση που κατατέθηκε η γυναίκα μετέβη στο ΑΤ Παλλήνης, καθώς όμως η κατηγορία που της αποδόθηκε είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα, δεν προβλέπεται κράτηση.

