Ο Απόστολος Λύτρας κατέθεσε μήνυση σε βάρος της συζύγου του

Σε μήνυση σε βάρος της συζύγου του προχώρησε ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας, αφού προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης για να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της έκδοσης εντάλλματος σύλληψης σε βάρος του.

Ο ποινικολόγος κατηγορεί τη 37χρονη για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση.

Μετά τη μήνυση που κατατέθηκε η γυναίκα μετέβη στο ΑΤ Παλλήνης, καθώς όμως η κατηγορία που της αποδόθηκε είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα, δεν προβλέπεται κράτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.