Υπό έλεγχο τέθηκε η Φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στη Βαρυμπόμπη.

Για την κατάσβεση της έσπευσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θέα Βαρυμπόμπης Αττικής. Επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρους ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) 20 Ιουνίου 2024

Εκτροπή διενεργείται λόγω της πυρκαγιάς στην οδό Τατοΐου στο ύψος της ταβέρνας «Λεωνίδας».

Παράλληλα, η καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στο Μενίδι κοντά στην οδό Κλεισούρας, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της οδού Κλεισούρας στο Μενίδι Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) 20 Ιουνίου 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.