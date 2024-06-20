Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στη Βαρυμπόμπη - Καλύτερη εικόνα στο Μενίδι, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Επιχειρούν πάνω από 40 πυροσβέστες και τουλάχιστον 6 εναέρια μέσα - Σε ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

UPDATE: 16:41
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η  Φωτιά  που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στη Βαρυμπόμπη.

Για την κατάσβεση της έσπευσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Εκτροπή διενεργείται λόγω της πυρκαγιάς στην οδό Τατοΐου στο ύψος της ταβέρνας «Λεωνίδας».

Παράλληλα, η καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στο Μενίδι κοντά στην οδό Κλεισούρας, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark