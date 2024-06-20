Στις φυλακές Κορυδαλλού ο Απόστολος Λύτρας

Της Ιωάννας Μάνδρου

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγείται ο γνωστός δικηγόρος Απόστολος Λύτρας μετά την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί καθώς η ανακρίτρια με διάταξή της διέταξε την προσωρινή του κράτηση για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του Σοφίας Πολυζωγοπούλου.

Η προσωρινή κράτηση του Απόστολου Λύτρα αποφασίστηκε από τις αρμόδιες αρχές με το σκεπτικό ότι τους παραβίασε και επιπλέον διότι κρίθηκε ύποπτος φυγής καθώς όταν αναζητήθηκε στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας μετά από μήνυση της κακοποιημένης συζύγου του δεν εμφανίστηκε στις αρχές.

Αρχικά η ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα και ο αρμόδιος εισαγγελέας μετά την απολογία του Απόστολου Λύτρα για τον βαρύ τραυματισμό της συζύγου του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους την υποχρέωση μετοίκησης από το σπίτι του, όπου διέμενε με την σύζυγο του, την υποχρέωση να μην την πλησιάζει η την απειλεί και επίσης με την υποχρέωση να παρακολουθήσει πρόγραμμα θεραπευτικής φύσεως προκειμένου να μην εκδηλώσει εκ νέου βίαιη συμπεριφορά.

Οι όροι αυτοί μετά από μήνυση που υπέβαλε το θύμα της κακοποίησης Σοφία Πολυζωγοπούλου κρίθηκε ότι δεν τηρήθηκαν καθώς η ίδια αισθάνθηκε απειλή από μηνύματα του συζύγου της και επίσης συγγενικά του πρόσωπα (πρώην σύζυγός του και δικηγόρος του γραφείου του) μετέβησαν στο σπίτι όπου διαμένει το θύμα και ζήτησαν επιτακτικά να εισέλθουν για να πάρουν προσωπικά πράγματα του δικηγόρου και χρήματα.

Το επεισόδιο αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή μηνύσεων κατά Λύτρα και της πρώην συζύγου του που θα δικαστεί στο Αυτόφωρο στις 29 του μήνα, ενώ ο κατηγορούμενος δικηγόρος αν και είχε αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτόφωρου δεν εμφανίστηκε. Ως συνέπεια όλων αυτών η ανακρίτρια έκρινε ότι οι όροι είχαν παραβιαστεί και αργά το απόγευμα της Τετάρτης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του με αποτέλεσμα σε λίγη ώρα ο Απόστολος Λύτρας αυτοβούλως να εμφανιστεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της Παλήνης. Στη συνέχεια υπέβαλε και αυτός μήνυση κατά της κακοποιημένης συζύγου του, η οποία προσήχθη στο τμήμα και αφέθηκε ελεύθερη έως ότου δικαστεί με την ειδική διαδικασία που προβλέπεται για τους δικηγόρους οι οποίοι δικάζονται από το εφετείο όπως και ο Απόστολος Λύτρας με την ίδια διαδικασία μετά τη μήνυση της παθούσας.

Πηγή: skai.gr

