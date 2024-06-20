Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση σε περιοχή της Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 14:00 σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λίμνη, στη Βόλβη.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο και προσπαθούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Νωρίτερα, είχε ενεργοποιηθεί το 112, καλώντας τους κατοίκους του οικισμού Λίμνη να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της μεγάλης φωτιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥στην περιοχή του οικισμού της #Λίμνης_Βόλβης



❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 20, 2024

Πηγή: skai.gr

