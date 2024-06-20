Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στον οικισμό Λίμνη στη Βόλβη στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν 14:00 σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λίμνη, στη Βόλβη

UPDATE: 15:14
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση σε περιοχή της Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 14:00 σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λίμνη, στη Βόλβη.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο και προσπαθούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Νωρίτερα, είχε ενεργοποιηθεί το 112, καλώντας τους κατοίκους του οικισμού Λίμνη να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της μεγάλης φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark