Τι καιρό θα κάνει σε Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο για τις μεγάλες καρναβαλικές παρελάσεις 

Βροχερός θα είναι και ο καιρός την επόμενη ημέρα, την Καθαρά Δευτέρα

apokries

Υπό βροχή φαίνεται ότι θα «καρναβαλιστούν» την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς τα πληρώματα αλλά και οι επισκέπτες των παρελάσεων στις τρεις μεγάλες πόλεις: Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο

Βροχερός θα είναι και ο καιρός την επόμενη ημέρα, την Καθαρά Δευτέρα

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΥ μέσα από τις κάρτες

Πάτρα: Βροχή από το μεσημέρι και μετά – Λιακάδα την Καθαρά Δευτέρα

πατρα

Ξάνθη: Με βροχή η παρέλαση και τα Κούλουμα

ξανθη

Ρέθυμνο: Βροχή την Κυριακή, ψιχάλες την Καθαρά Δευτέρα

ρεθυμνο


 

