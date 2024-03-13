Υπό βροχή φαίνεται ότι θα «καρναβαλιστούν» την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς τα πληρώματα αλλά και οι επισκέπτες των παρελάσεων στις τρεις μεγάλες πόλεις: Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο.
Βροχερός θα είναι και ο καιρός την επόμενη ημέρα, την Καθαρά Δευτέρα.
Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΥ μέσα από τις κάρτες
Πάτρα: Βροχή από το μεσημέρι και μετά – Λιακάδα την Καθαρά Δευτέρα
Ξάνθη: Με βροχή η παρέλαση και τα Κούλουμα
Ρέθυμνο: Βροχή την Κυριακή, ψιχάλες την Καθαρά Δευτέρα
Πηγή: skai.gr
