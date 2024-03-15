Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη 19 Μαρτίου στις 9:30 το πρωί, ζήτησαν και πήραν οι 2 αστυνομικοί και ένα ακόμη άτομο, αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα μετά από επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας και κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στις 2 τα ξημερώματα άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών μαζί με τον Διοικητή τους, αφού αξιοποίησαν τις πληροφορίες που είχαν εντόπισαν τον έναν από τους δύο συλληφθέντες αστυνομικούς να οδηγεί υπηρεσιακό συμβατικό όχημα με συνεπιβάτη το άτομο αλβανικής καταγωγής και πραγματοποιήθηκε σήμα στάσης για να διενεργηθεί έλεγχος.

Ο οδηγός ωστόσο συνέχισε την πορεία του μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας, μη υπακούοντας στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των αστυνομικών και μετά από λίγο ακινητοποιήθηκε λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Στον έλεγχο που ακολούθησε εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -19- δέματα με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 102 κιλών και 670 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο οδηγός αστυνομικός βρισκόταν σε βραδινή διατεταγμένη υπηρεσία περιπολίας, ενώ διαπιστώθηκε πως ο συνοδός του, ο οποίος επίσης συνελήφθη κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα, βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο στη Θεσπρωτία, έχοντας αφήσει το υπηρεσιακό του πιστόλι στο όχημα.

Ο κ. Σεραφείμ Σανσαρίδης, δικηγόρος του αστυνομικού ο οποίος είχε αφήσει το υπηρεσιακό πιστόλι στο συμβατικό και εντοπίστηκε σε καφετέρια της περιοχής, δήλωσε πως ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες.

Από το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα και στο υπηρεσιακό όχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

