Τη διακοπή υδροδότησης σε επτά περιοχές της Αθήνας λόγω τεχνικών εργασιών ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ΕΥΔΑΠ.
- (ΑΘΗΝΑ, ΚΟΥΚΑΚΙ) Λεωφόρος Συγγρού και Αμβρ.Φραντζή - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης στις 22/04 έως τις 14:00,εκτός απροόπτου
- (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ) Περιοχή Ήμερος Τόπος - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 16:00,εκτός απροόπτου
- (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) Προμηθέως και Πεισίστρατου - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου
- (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ) Προύσης και Αϊδινίου - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου
- (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ) Παπαφλέσσα και Αθανασίου Διάκου - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου
- (ΜΑΡΟΥΣΙ) Αριστείδου και Π. Τσαλδάρη - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου
- (ΜΟΣΧΑΤΟ) Λεωφόρος Ποσειδώνος και Καποδιστρίου - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 17:00,εκτός απροόπτου
Πηγή: skai.gr
