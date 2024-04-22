Τη διακοπή υδροδότησης σε επτά περιοχές της Αθήνας λόγω τεχνικών εργασιών ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ΕΥΔΑΠ.

(ΑΘΗΝΑ, ΚΟΥΚΑΚΙ) Λεωφόρος Συγγρού και Αμβρ.Φραντζή - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης στις 22/04 έως τις 14:00,εκτός απροόπτου

(ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ) Περιοχή Ήμερος Τόπος - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 16:00,εκτός απροόπτου

(ΚΑΛΛΙΘΕΑ) Προμηθέως και Πεισίστρατου - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου

(ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ) Προύσης και Αϊδινίου - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου

(ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ) Παπαφλέσσα και Αθανασίου Διάκου - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου

(ΜΑΡΟΥΣΙ) Αριστείδου και Π. Τσαλδάρη - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου

(ΜΟΣΧΑΤΟ) Λεωφόρος Ποσειδώνος και Καποδιστρίου - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 17:00,εκτός απροόπτου

