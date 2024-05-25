Ρωμανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ, που όσο κυβέρνησε διέλυσε τους μικρομεσαίους, αποδεικνύει το θράσος και την ανεπάρκειά του

"Είναι, πλέον, δύσκολο να αποφασίσουμε αν στον ΣΥΡΙΖΑ απλώς επιλέγουν να διαστρεβλώνουν συνειδητά το οτιδήποτε ή αν στα αλήθεια δεν ξέρουν να διαβάζουν βασικά οικονομικά στοιχεία" δηλώνει ο εκπρόσωπο της ΝΔ Νίκος Ρωμανός, απαντώντας σε ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

"Πώς αλλιώς να σχολιάσει κανείς την τελευταία ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κάνει λόγο για "7 μικρές επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψηw, αγνοώντας επιδεικτικά τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λάβει πάνω από 1 δις ευρώ ενισχύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης;"

Στην περίπτωση πάντως που ισχύει όντως η πλήρης άγνοια, τους καλούμε να διαβάσουν τα πραγματικά δεδομένα:

Μέχρι στιγμής, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας έχουν συμβασιοποιηθεί 293 δάνεια, εκ των οποίων 140 αφορούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ποσοστό 48% επί του συνόλου των δανείων του ΤΑΑ).

Έως το τέλος Απριλίου 2024 είχαν ενταχθεί περισσότερες από 347.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διαφορά αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις, με τη συνολική ενίσχυση (δημόσια δαπάνη) να ξεπερνά το 1 δις ευρώ.

Από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις έως 20 εργαζομένων (π/υ 420 εκατομμύρια ευρώ).

Για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, ήδη έχει υπογραφεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό έγκριση για ποσό άνω του μισού δις ευρώ, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επιδοτήσεις πρόσληψης ανέργων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κάλυψη και των ασφαλιστικών εισφορών).

"Για ακόμη μία φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ που όσο κυβέρνησε διέλυσε τους μικρομεσαίους κρατώντας ομπρέλα όσο «έβρεχε» ανάπτυξη και υπερφορολογώντας τους, αποδεικνύει το θράσος και την ανεπάρκειά του! Σε δύο εβδομάδες, το εκλογικό σώμα θα δώσει ξανά την απάντησή του. Προχωράμε" καταλήγει ο κ. Ρωμανός.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία νωρίτερα



"Είναι δυνατόν κάποιος που φέρει την ιδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης να μιλά στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να ζητά, από το βήμα του συνεδρίου, να μη διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε μεγάλες και μικρές;

Προφανώς και ναι, αρκεί να ονομάζεται Κώστας Σκρέκας και να μετέχει στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κι όλα αυτά τη στιγμή που τα στοιχεία που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι συντριπτικά. Όταν μόλις επτά (!) μικρές επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Σκρέκας ζητά να μη γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες!

Ωστόσο, τίποτα πλέον δεν μας ξενίζει. Άλλωστε, ο κ. Σκρέκας μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ακροβασίες. Είναι ο ίδιος που το Πάσχα ενημέρωσε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πως η λύση για την υψηλή τιμή του αρνιού είναι το... ελαφρύτερο αρνί, όπως έκανε αντίστοιχα και ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής για τη φέτα. Η "αριστεία" δεν κρύβεται...​"

