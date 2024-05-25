Στα βήματα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στάθηκε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως από το βήμα της εκδήλωσης του Economist.

Συγκεκριμένα η υπουργός Εσωτερικών αφού σημείωσε ότι ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα στο πεδίο του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης υπογράμμισε ότι το κράτος πρέπει να εξελίσσεται ψηφιακά, να έχει θεσμική σταθερότητας και την ίδια στιγμή να εφαρμόζει δράσεις που βοηθούν τον μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος της διαφάνειας, η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι έχει θεσπιστεί το εθνικό συμβούλιο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για τη βέλτιστη κατανομή των αρμοδιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό έφερε μεταξύ άλλων το παράδειγμα της επιστολικής ψήφου, που όπως είπε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ο πολίτης μπορούσε να εγγραφεί σε 4 λεπτά. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι μέχρι σήμερα έχουν ψηφίσει 65.000 ήδη επιστολικά.

Για το Rebranding του δημοσίου, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία υπουργός, στόχος είναι το κράτος να αντιλαμβάνεται και να διευκολύνει τον πολίτη. Με γνώμονα αυτό θα υπάρχει μηχανισμός αποτίμησης της λειτουργίας του κράτους από τον ίδιο τον πολίτη. Για παράδειγμα, με την έξοδο από τα ΚΕΠ ο πολίτης θα ειδοποιείται στο κινητό με μήνυμα προκειμένου να απαντάει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης από τις συγκεκριμένες δομές του κράτους.

