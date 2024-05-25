Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο Κέντρικ Ναν έβαλε... ήδη το 7ο αστέρι

Δείτε την ανάρτηση του Κέντρικ Ναν για τον τελικό της Ευρωλίγκας

Κέντρικ Ναν

Ζει έντονα το πρώτο του Final-4 ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός σε ανάρτησή του στα social media αναφέρεται στον αυριανό μεγάλο τελικό της Euroleague ποστάροντας ένα βίντεο από τον χθεσινό ημιτελικό. Αυτό που όμως έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο Ναν στην ανάρτησή του έχει ήδη το 7ο αστέρι στην αναφορά του για την ομάδα του.

«Αύριο παίζουμε για το ευρωπαϊκό με την Ρεάλ Μαδρίτης», γράφει προσθέτοντας επτά αστέρια!

Πηγή: sport-fm.gr

