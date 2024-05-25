Κατέληξε η σύζυγος του Μανώλη Μαυρομμάτη, Ρένα Βενιέρη, μετά από πολύμηνη μάχη στην εντατική. Η Ρένα Βενιέρη βγήκε και αυτή από τη ΜΕΘ την Πέμπτη (23/5), 4 μήνες μετά τη φωτιά, που ξέσπασε στο σπίτι του ζευγαριού στο Κολωνάκι, η οποία της είχε προκαλέσει σοβαρότατα εγκαύματα.



Η κατάστασή της παρέμενε σοβαρή, με αποτέλεσμα να καταλήξει σήμερα από ανακοπή στις 07:30 το πρωί.

Ο γνωστός αθλητικογράφος, θυμίζουμε, έχει υποστεί εγκαύματα στο 18% του σώματός του, ενώ πιο βεβαρυμμένη ήταν η κατάσταση της συζύγου του, η οποία είχε υποστεί εγκαύματα στο 40% του σώματός της και βρισκόταν υπό μηχανική υποστήριξη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

