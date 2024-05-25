Η βρετανική κυβέρνηση έχει ασκήσει κριτική εναντίον του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) που ζητάει από το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τη στρατιωτική του επιχείρηση στην πόλη Ράφα της νότιας Γάζας με το αιτιολογικό ότι η απόφαση θα ενισχύσει την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς.

Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών διέταξε χθες το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Ράφα, όπως είχε ζητήσει η Νότια Αφρική.

«Ο λόγος που δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός είναι επειδή η Χαμάς απέρριψε μια πολύ γενναιόδωρη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων από το Ισραήλ. Η παρέμβαση αυτών των δικαστηρίων--περιλαμβανομένης της σημερινής (Σ.τ.Σ: χθες, Παρασκευή) από το ΔΔ-θα ενισχύσει την άποψη της Χαμάς ότι μπορεί να συνεχίσει να κρατάει τους ομήρους και να παραμένει στη Γάζα. Κι αν συμβεί αυτό, δεν θα υπάρξει ούτε ειρήνη ούτε λύση των δύο κρατών», δήλωσε αργά χθες το βράδυ εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Διεθνές Δικαστήριο δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει τις εντολές του, αλλά η απόφασή του αυτή υπογραμμίζει την παγκόσμια απομόνωση του Ισραήλ για τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα την οποία ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

