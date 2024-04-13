Τελικά άλλος είναι ο αληθινός «survivor», όπως φαίνεται, και ο όχι ο Τζέιμς Καφετζής, ο οποίος συμμετέχει -για δεύτερη φορά- στο φετινό «Survivor».

Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας του γνωστού παίκτη έζησε έναν εφιάλτη, καθώς, όπως έγινε γνωστό, ναυάγησε στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Μάικ Καφετζής, αδερφός του παίκτη, περιέγραψε στο δελτίο του ΣΚΑΪ την περιπέτεια που έζησε ο πατέρας του, Λευτέρης.

Πώς το όνειρό του να γυρίσει όλο τον κόσμο με ιστιοπλοϊκό, παραλίγο να μετατραπεί σε εφιάλτη, καθώς πριν από λίγες ημέρες σώθηκε, κυριολεκτικά, στο «παρά πέντε» από ένα αλιευτικό της Κολομβίας, στη μέση του Ειρηνικού.

«Ξεκίνησε από την Ρόδο, πήγε Ιταλία, μετά Ισπανία, μετά πέρασε το Γιβραλτάρ, πήγε Κανάριους Νήσους, κατέβηκε στο Cabo Verde. Το 2016, περάσαμε τον Ατλαντικό μαζί, το οποίο μας πήρε 12 ημέρες -εγώ, ο πατέρας μου και ο αδερφός μου- και φτάσαμε απέναντι στα Μπαρμπάντος. Περάσαμε τρεις χειμώνες εκεί και μετά ο πατέρας μου συνέχισε στην Κολομβία, πέρασε τη Διώρυγα του Παναμά και έφτασε στον Παναμά», ανέφερε ο ίδιος.

Ωστόσο, μια σειρά ατυχιών, αλλά και ο πολύ κακός καιρός ήταν αρκετά για να χάσουν τα ίχνη του πατέρα του στη μέση του ωκεανού. «Το βράδυ, ενώ ταξίδευε, έπιασε ένα δυνατό μπουρίνι, έσπασε το κατάρτι και δημιούργησε μια ρωγμή στο μπροστινό μέρος του πλοίου», αποκάλυψε ο γιος του.

Και πρόσθεσε: «Επειδή ο πατέρας μου δεν είχε αρκετή μπαταρία και έτυχε να υπάρχει συννεφιά και τις δύο ημέρες, οι μπαταρίες ξεφόρτιζαν και κάποια στιγμή οι αντλίες σταμάτησαν να βγάζουν το νερό που έμπαινε μέσα στο πλοίο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, το πλοίο να βουλιάζει σιγά-σιγά. Το καράβι κυριολεκτικά ‘’χτυπιόταν’’ δεξιά και αριστερά. Ο πατέρας μου έπεσε και χτύπησε στο ισχίο του και ξάπλωσε στη γέφυρα του πλοίου, προκειμένου να μην τραυματιστεί πιο σοβαρά. Για 24 ώρες ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα του πλοίου».

Άμεσα το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας, ο θάλαμος επιχειρήσεων στον Πειραιά και η Πρεσβεία του Παναμά συντονίστηκαν για να εντοπιστεί και να διασωθεί ο κ. Λευτέρης Καφετζής. Τελικά, όλα πήγαν καλά και η περιπέτεια του κ. Καφετζή είχε αίσιο τέλος.

