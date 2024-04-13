Πάτρα: Ακρωτηριάστηκε η φοιτήτρια που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα

Στον ακρωτηριασμό της 20χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα προχώρησαν οι γιατροί μετά από επιπλοκές της νόσου που εμφάνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η φοιτήτρια μεταφέρθηκε, πριν από περίπου 20 ημέρες, από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών όπου νοσηλευόταν, στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς παρουσίασε σηπτικά έμβολα, τα οποία δημιούργησαν γάγγραινα στο κάτω μέρος και των δύο ποδιών της.

Οι γιατροί στο ΚΑΤ πήραν την απόφαση για ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών, από το μέρος του γονάτου και κάτω, για να μην επεκταθεί η επιπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται βελτιωμένη με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι ότι κατάφεραν να περιορίσουν τη βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι η φοιτήτρια κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου στον χώρο του Τμήματος Μαθηματικών, όπου φοιτά.

Οι συμφοιτητές της κάλεσαν ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών όπου διασωληνώθηκε άμεσα, καθώς η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

