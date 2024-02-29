Παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση ο γνωστός αθλητικογράφος Μανώλης Μαυρομμάτης και η σύζυγός του οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα μετά τη φωτιά που προκλήθηκε στο διαμέρισμά τους στο Κολωνάκι
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μανώλης Μαυρομμάτης και η σύζυγος του υποβλήθηκαν σε τραχειοστομία μετά την αποτυχημένη προσπάθεια αποσωλήνωσης χθες, ενώ τις επόμενες ήμερες θα προσπαθήσουν ξανά να τον αφυπνίσουν.
Χθες, έγινε προσπάθεια να τον αποσωληνώσουν όμως απέτυχε. Η γυναίκα του, επίσης, μεταφέρθηκε πριν λίγες μέρες από τη Μονάδα Εγκαυμάτων στην κεντρική ΜΕΘ του Γεννηματάς, επειδή παρουσίασε επιδείνωση.
- Ποιες μειώσεις θα αρχίσουν να βλέπουν από αύριο οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ - Πιο φθηνά πάνω από 3.000 προϊόντα
- Δίκη για την επίθεση με βιτριόλι στο Ηράκλειο: Ομόφωνα ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας η 39χρονη - Οκτώ χρόνια ποινή κάθειρξης
- Φοιτητές γράφουν ξανά μπροστά στη Βουλή τα ονόματα των 57 θυμάτων που χάθηκαν στα Τέμπη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.