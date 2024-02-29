Παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση ο γνωστός αθλητικογράφος Μανώλης Μαυρομμάτης και η σύζυγός του οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα μετά τη φωτιά που προκλήθηκε στο διαμέρισμά τους στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μανώλης Μαυρομμάτης και η σύζυγος του υποβλήθηκαν σε τραχειοστομία μετά την αποτυχημένη προσπάθεια αποσωλήνωσης χθες, ενώ τις επόμενες ήμερες θα προσπαθήσουν ξανά να τον αφυπνίσουν.

Χθες, έγινε προσπάθεια να τον αποσωληνώσουν όμως απέτυχε. Η γυναίκα του, επίσης, μεταφέρθηκε πριν λίγες μέρες από τη Μονάδα Εγκαυμάτων στην κεντρική ΜΕΘ του Γεννηματάς, επειδή παρουσίασε επιδείνωση.

Πηγή: skai.gr

