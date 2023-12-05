Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τους πολίτες ότι, η ανακοίνωση που έχει θυροκολληθεί σε πολυκατοικίες των Εξαρχείων και αναφέρει ότι, θα πρέπει οι ένοικοι να εκκενώσουν άμεσα την πολυκατοικία για λόγους δημόσιας υγείας, ειδάλλως θα έχουν πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, είναι απολύτως ψευδής.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη έχει ήδη ενημερώσει εγγράφως τις αστυνομικές αρχές, ώστε να πράξουν τα δέοντα. Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί θεσμικό καθήκον της Πολιτείας και δεν επιτρέπεται κανένας να τρομοκρατεί και να παραπληροφορεί τους πολίτες, χρησιμοποιώντας, μάλιστα, τις επίσημες αρχές.

Ψευδής ανακοίνωση που είχε θυροκολληθεί σε πολυκατοικκίες στην περιοχή των Εξαρχείων ενημέρωνε τους κατοίκους για -δήθεν- επιδημία κοριών και καλούσε σε εκκένωση των κτιρίων.

Στα Εξάρχεια έχει κολληθεί αυτό. pic.twitter.com/EvjtFW0NRZ — Molly Millions (@NatFyt) December 5, 2023

