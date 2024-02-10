Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Έκλεισαν την παλαιά Εθνική Αθηνών- Πατρών

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, λίγα εικοσιτετράωρα πριν την συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον Πρωθυπουργό ,την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πριν απο λίγο αγρότες έκλεισαν την παλαία Εθνική Οδό Αθηνών -Πατρών, στο ύψος του Αιγίου.

Πρόκειται για συμβολικό αποκλεισμό, διάρκειας περίπου μιας ώρας.

Δεν επιθυμούν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους, αναμένοντας την συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη.

Από εκεί κι έπειτα, δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν σε δυναμικότερες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Το μεσημέρι αγρότες του Αγρινίου σε συνεργασία με συναδελφους τους απο την Αχαΐας ανοιξαν τα διόδια της γέφυρας Ρίου -Αντιρίου

Συμβολικό αποκλεισμό στον κόμβο Στρυμονικού, πραγματοποίησαν αγρότες των Σερρών.

Αλλοι συναδελφοί του απέκλεισαν τις Καστανιές Έβρου.

Ανυποχώρητοι δηλώνουν και οι αγρότες από το μπλόκο του Πλατύκαμπου, εξετάζοντας τις μορφές των κινητοποίησεων τους δύο ημέρες πριν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις τους πλέον πραγματοποιούνται εντός των πόλεων και οι αποκλεισμοί των οδικών αρτυριών είναι σύντομοι σε χρονικό διάστημα.

Οι Θεσσαλοί αγρότες αναμένουν κάτι περισσότερο όσον αφορά τις παροχές στο ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο, ακόμη κι αν αυτό πραγματοποιηθεί κάποιους μήνες αργότερα.

Παράλληλα επιθυμούν να ξεκαθαριστεί το πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Daniel και σε τί ύψος θα κυμανθούν.

Δεδομένου του ότι, σύσσωμοι αγρότες μιλούν για κλιμάκωση εφόσον τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν, δεν μπορεί να αποκλειστεί η κάθοδός τους στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

