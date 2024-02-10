Φωτιά εν κινήσει όχημα της ΕΛ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη

Φωτιά λόγω μηχανικής βλάβης εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο της ΕΛ.ΑΣ., την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών.
Οι επιβαίνοντες αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κατάφεραν εγκαίρως να τη σβήσουν με πυροσβεστήρα.
Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός αστυνομικού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
