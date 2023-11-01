Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

«Φρούριο» θα θυμίζει σήμερα το Νέο Ηράκλειο καθώς παρά την απαγόρευση συναθροίσεων έχει προγραμματιστεί μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τον ΗΣΑΠ .

Αφορμή για τη συγκέντρωση στάθηκε το κάλεσμα μελών της Χρυσής Αυγής έξω από τα γραφεία της οργάνωσης καθώς σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την δολοφονία των δύο μελών της έξω από τα γραφεία της στο Νέο Ηράκλειο.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως έχει γίνει κάλεσμα να συμμετέχουν και ακροδεξιοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Όπως είναι φυσικό στην αστυνομία έχει σημάνει συναγερμός τα τελευταία 24ωρα και μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις υψηλόβαθμων στελεχών αποφασίστηκε από νωρίς το πρωί να υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή. ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ και drones θα συμμετέχουν στα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια και φυσικά να αποτραπεί να πλησιάσει η μια συγκέντρωση την άλλη.

Στην αντιφασιστική συγκέντρωση η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 θα συμμετέχουν συλλογικότητες, αντιεξουσιαστές, αντιφασιστικές οργανώσεις.

Υπενθυνιζεται πως λόγω της συγκέντρωσης με απόφαση της ΕΛΑΣ ο σταθμός "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" στη Γραμμή 1 του Μετρό θα κλείσει στις 2 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Ο σταθμός θα επαναλειτουργήσει με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

