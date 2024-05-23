Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, στον 32χρονο από το Πακιστάν ο οποίος κακοποιούσε από την ηλικία των 7 ετών το κοριτσάκι της συντρόφου και άρχισε να το βιάζει από 9 ετών.

Το κοριτσάκι ζούσε ένα μαρτύριο στα χέρια του 32χρονου συντρόφου της μητέρας του καθώς από 7 ετών το χτυπούσε άλλοτε με τα χέρια, άλλοτε με τα πόδια και κάποιες φορές με αντικείμενα που πετούσε κατά πάνω του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr η μητέρα έφευγε τη νύχτα για δουλειά καθώς εργαζόταν σε μπαρ και άφηνε το κοριτσάκι στο σπίτι με τον Πακιστανό σύντροφο της.

Ο 32χρονος έβρισκε την ευκαιρία να μετατρέπει σε εφιάλτη τη ζωή του παιδιού το οποίο τον Δεκέμβριο του 2022, επιστρέφοντας από το σχολείο, αποκάλυψε στη μητέρα του τα πάντα.

Ο 32χρονος Πακιστανός, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος στις φυλακές της Τρίπολης, κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες του βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, της κατάχρησης ανηλίκου κατ΄ εξακολούθηση από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο, της σωματικής βλάβης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση αλλά και της σωματικής βλάβης σε βάρος συντρόφου καθώς ο 32χρονος Πακιστανός φέρεται συχνά-πυκνά να ξεσπούσε και κατά της μητέρας της 9χρονης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.