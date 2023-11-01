Στη βεβαίωση 65 παραβάσεων της Λωρίδας Έκτακτης Κυκλοφορίας (ΛΕΑ) στη Λεωφόρο Κηφισού προχώρησε η Τροχαία την Κυριακή 29 Οκτωβρίου σε ελέγχους, που έγιναν στο πλαίσιο υλοποίησης του ολιστικού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτης για την οδική ασφάλεια.

Από μοτοσικλετιστές της Τροχαίας και στα δύο ρεύματα βεβαιώθηκαν συνολικά 65 παραβάσεις: 36 παραβάσεις στο ρεύμα προς Λαμία και 29 στο ρεύμα προς Πειραιά.

Αναλυτικότερα, στο ρεύμα προς Λαμία καταγράφηκαν 13 παραβάσεις μεταξύ 08:00 έως τις 10:00 και 23 παραβάσεις από τις 14:00 έως τις 16:00. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Πειραιά, 18 παραβάσεις μεταξύ 08:00 και 10:00 και 18 από τις 16:00 έως τις 18:00.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την απρόσκοπτη προσπάθειά της για την διασφάλιση του αισθήματος εμπιστοσύνης με τους πολίτες και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια πεζών και οδηγών απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές, στη βάση υλοποίησης του ολιστικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

