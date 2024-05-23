Σήμερα Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην Α. Μακεδονία , τη Θράκη , και το ΒΑ Αιγαίο, το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 6 και στα Ν τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 29 με 30 βαθμούς.

Την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ΒΑ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος για το τριήμερο Σ/Κ/Δ : από το απόγευμα του Σαββάτου στη Δ-ΒΔ Ελλάδα , την Κυριακή και τη Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας , αναμένεται ενίσχυση της αστάθειας, οπότε και θα εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες , κυρίως στα Ηπειρωτικά.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος . Άνεμοι: Δ - ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

