1875 ΙΔΡΥΕΤΑΙ TO SPD

Ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD).

1911 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.

1941 Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ΦΕΥΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Καθώς η Μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο Βασιλιάς Γεώργιος Β’ και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο, για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του Άξονα.

1945 ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΣΑΜΗΔΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 344 απόφασή του, το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 Τσάμηδες, που βαρύνονταν με εγκλήματα πολέμου, κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

2006 ΝΕΚΡΟΣ Ο ΣΜΗΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ

Αερομαχία στο Αιγαίο. Ένα τουρκικό κι ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο τούρκος πιλότος, νεκρός ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης.

