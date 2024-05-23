Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν ξέσαπσε πυρκαγιά τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μονοκατοικία στην Καλλιπεύκη Λάρισας.

Σύμφωνα με το larissanet η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ενώ η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 6.00 π.μ.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις με τρεις υδροφόρες και τρία βοηθητικά οχήματα.

Μέσα στην οικία εντοπίστηκε απανθρακωμένος ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών.

Εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν.

