Φωτιά σε μονοκατοικία στη Λάρισα – Ενας νεκρός

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία - Νεκρός ένας 60χρονος

πΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ ΝΕΚΡΌς

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν ξέσαπσε πυρκαγιά τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μονοκατοικία στην Καλλιπεύκη Λάρισας.

Σύμφωνα με το larissanet η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ενώ η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 6.00 π.μ.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις με τρεις υδροφόρες και τρία βοηθητικά οχήματα.

Μέσα στην οικία εντοπίστηκε απανθρακωμένος ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών.

Εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν.

Πηγή: larissanet.gr

TAGS: Λάρισα τραγωδία Πυρκαγιά
