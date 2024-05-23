Πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Για ακόμα μια χρονιά, ωστόσο, υπάρχει διαφωνία ως προς το ποια φοιτητική παράταξη κέρδισε την πανελλαδική πρωτιά, με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΠΚΣ να εκδίδουν διαφορετικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την παράταξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, για 37η συνεχόμενη χρονιά ανεδείχθη πρώτη, συγκεντρώνοντας ποσοστό 40,01%, με την ενσωμάτωση να ανέρχεται στο 98,8%. Δεύτερη, η ΠΚΣ με ποσοστό 23.49%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η ΠΑΣΠ με ποσοστό 12,49%.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κάνει λόγο για «ξεκάθαρη επιλογή» από μεριάς των φοιτητών: «Οι φοιτητές επέλεξαν την πρόοδο, την εξωστρέφεια και τις μεταρρυθμίσεις των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τις οποίες στηρίζει η παράταξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα, ωστόσο, με την ΠΚΣ, η ίδια κατέλαβε την πρώτη θέση πανελλαδικά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με ποσοστό 34,19%. Ακολουθεί η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με 24,52% και η ΠΑΣΠ με 10,25%.

Επιπλέον, με ανακοινώσεις τους, οι δυο παρατάξεις ανταλλάσσουν κατηγορίες εκατέρωθεν για νοθεία.

Από τη μία, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κατηγόρησε την ΠΚΣ ότι «σε πολλές σχολές έστησε μόνη της κάλπες εκτός της νόμιμης διαδικασίας, δημιουργώντας φοιτητικούς συλλόγους - φαντάσματα». Από την άλλη, η Πανσπουδαστική κατηγόρησε τη «γαλάζια» παράταξη ότι «έχει πάρει διαζύγιο, όχι μόνο με τις δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά και με την αλήθεια και τη λογική».

Σύμφωνα και με τις δύο παρατάξεις, πάντως, ο αριθμός των φοιτητών που προσήλθαν στις κάλπες ανήλθε περίπου στις 50.000.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ δεν σχημάτισε ψηφοδέλτιο σε καμία σχολή της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

