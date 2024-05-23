Λογαριασμός
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα στην κάθοδο της Κηφισού - Καθυστερήσεις σε παραλιακή, Συγγρού, Βασιλίσσης Σοφίας

Αναλυτικά ποιους δρόμους να αποφύγεται λόγω σημαντικών καθυστερήσεων 

UPDATE: 10:12
Κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Κυκλοφοριακά προβλήματα χιλιομέτρων συναντούν οι οδηγοί:

- στην κάθοδο της Κηφισού από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού προς την Ιερά Οδό λόγω τροχαίου.

Επίσης, πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση:

- στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα 

- στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην Αθηνών - Κορίνθου

- στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου

- στην άνοδο της Συγγρού 

- στα δύο ρεύματα της Αρδηττού και 

- στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή

Πηγή: skai.gr

TAGS: κίνηση Κίνηση τώρα Κίνηση στους δρόμους
