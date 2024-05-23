Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Κυκλοφοριακά προβλήματα χιλιομέτρων συναντούν οι οδηγοί:

- στην κάθοδο της Κηφισού από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού προς την Ιερά Οδό λόγω τροχαίου.

Επίσης, πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση:

- στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα

- στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην Αθηνών - Κορίνθου

- στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου

- στην άνοδο της Συγγρού

- στα δύο ρεύματα της Αρδηττού και

- στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή

