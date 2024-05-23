Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Κυκλοφοριακά προβλήματα χιλιομέτρων συναντούν οι οδηγοί:
- στην κάθοδο της Κηφισού από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού προς την Ιερά Οδό λόγω τροχαίου.
Επίσης, πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση:
- στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα
- στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην Αθηνών - Κορίνθου
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου
- στην άνοδο της Συγγρού
- στα δύο ρεύματα της Αρδηττού και
- στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή
