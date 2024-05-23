Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκινάει το Final 4 του Βερολίνου.

Λίγη ώρα μετά την άφιξη του Παναθηναϊκού στη γερμανική πρωτεύουσα είχαμε μεγάλη ένταση με πρωταγωνιστές οπαδούς της Φενέρμπαχτσε! Περίπου 20 εξ αυτών περίμεναν την «πράσινη» αποστολή στο ξενοδοχείο, όπου θα καταλύσει, και καθώς αποβιβαζόταν από το πούλμαν, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά των παικτών, ενώ έβρισαν τον Εργκίν Αταμάν και κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος του.

Ο κόουτς του Παναθηναϊκού έγινε έξαλλος, τους «απάντησε» και ζήτησε, μάλιστα, την επέμβαση της ασφάλειας του ξενοδοχείου! Ένταση υπήρξε, εξάλλου και με τον Ματίας Λεσόρ. Η κατάσταση, ωστόσο, μεταφέρθηκε και στο λόμπι του ξενοδοχείου, με έναν οπαδό της Φενέρ να επιτίθεται σε μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού! Τελικά, όσοι δεν είχαν διαπίστευση αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

Δείτε βίντεο από την ένταση:

