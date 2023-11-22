Ανοικτά την Κυριακή 26 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα

Ανοικτά θα είναι την Κυριακή 26 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την επικράτεια, από τις 11 πμ έως τις 8 μμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

«Επίσης, την Παρασκευή 24/11/2023 (Black Friday) και την Δευτέρα 27/11/2023 Cyber Monday οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα έχουν μεγάλες προσφορές σε ποικιλία προϊόντων, με την αρτιότερη δυνατή εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό» σημειώνει ο ΣΕΛΠΕ.

Πηγή: skai.gr

