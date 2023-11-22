Στην επικαιροποιημένη έκδοση της Έκθεσης για τις Απειλές στις Ψηφιακές Πληρωμές, η Visa επισημαίνει ότι οι επιτήδειοι θα χρησιμοποιήσουν εξελιγμένους τρόπους για να εκμεταλλευτούν τα στοιχεία των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και μοιράζεται συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές.



Η Visa, παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, δημοσίευσε την αναθεωρημένη έκδοση της Έκθεσης για τις Απειλές στις Ψηφιακές Πληρωμές, στην οποία προβλέπει αυξημένη δραστηριότητα σχετικά με απάτες κατά τη διάρκεια των εορτών, τόσο στις συναλλαγές με κάρτα με φυσική παρουσία (card present), όσο και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (card-not-present).

Η νέα έκθεση εντοπίζει δημοφιλείς τακτικές απάτης που αναμένονται μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024 λόγω της ραγδαίας αύξησης των δραστηριοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και των προσωπικών δαπανών σε καταστήματα λιανικής και καταλύματα.

Ιστορικά δεδομένα και συναλλαγές δείχνουν ότι διάφοροι παράγοντες κινδύνου ελλοχεύουν για τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Τα δεδομένα της Visa δείχνουν ότι στις κορυφαίες κατηγορίες1 εμπόρων που μπαίνουν στο στόχαστρο απατεώνων, τα ποσοστά απάτης κατά την εορταστική περίοδο το 2022 αυξήθηκαν 11% σε σχέση με το ποσοστό απάτης εκτός εορταστικής περιόδου.

Η επικαιροποιημένη έκθεση προειδοποιεί ότι απατεώνες θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για εύρεση προσφορών και αγορές ιδιαίτερων δώρων.

Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης αφορούν:

Digital Skimming: Με την αύξηση των διαδικτυακών αγορών, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα οι απατεώνες να υποκλέψουν με επιτυχία δεδομένα λογαριασμού από επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και να τα εκμεταλλευτούν.

Phishing and Social Engineering: Η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI) τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τη δυνατότητα στους απατεώνες να δημιουργούν καμπάνιες/ διαφημίσεις που προσομοιάζουν τις αυθεντικές, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους καταναλωτές να εντοπίζουν τις ψευδείς.

Υποκλοπή OTP: Η Visa εντόπισε πολλές υποκλοπές κωδικών πρόσβασης μίας χρήσης (OTP) μέσω των οποίων οι απατεώνες προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς των κατόχων των καρτών. Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλονται στα θύματα σελίδες για να καταχωρήσουν το OTP τους που εμφανίζονται να σχετίζονται με την επιθυμητή αγορά.

Κλοπή καρτών: Οι δράστες μπορεί να επιχειρήσουν να κλέψουν τις κάρτες ή/ και τα τηλέφωνα από ανυποψίαστους καταναλωτές σε πολυσύχναστα καταστήματα λιανικής, εμπορικά κέντρα ή πάρκινγκ.



«Κατά την περίοδο των εορταστικών αγορών οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την αυξημένη δραστηριότητα και τους καταναλωτές που στοχεύουν στην αναζήτηση του τέλειου δώρου», δήλωσε ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα. «Στη Visa, δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και την αξιοπιστία, με την υπόσχεση παρακολούθησης των απειλών 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, ακόμη και κατά την πιο υψηλή σε αγοραστική κίνηση περίοδο του χρόνου. Οι καταναλωτές μπορούν να είναι βέβαιοι πως αυτές τις γιορτές, όπως και όλο τον υπόλοιπο χρόνο, η ομάδα ειδικών της Visa εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να αποκλείσει τις απάτες».

Δέκα συνήθειες που βοηθούν τους καταναλωτές να αγοράζουν με ασφάλεια

Οι «10 ασφαλείς συνήθειες αγορών για μια ανέμελη εορταστική περίοδο» μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν αγορές κατά τη διάρκεια των εορτών να παραμείνουν ασφαλείς. Ανάμεσα στις συμβουλές της Visa περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

Αγορά από αξιόπιστους εμπόρους: Πραγματοποιήστε τις αγορές σας από αξιόπιστους και γνωστούς εμπόρους. Εάν σκέφτεστε να προβείτε σε αγορά από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δεν γνωρίζετε, κάντε πρώτα μία έρευνα για να ελέγξετε τη φήμη και την αυθεντικότητά του.

Ασφαλίστε τα προσωπικά σας στοιχεία: Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα που επισκέπτεστε χρησιμοποιεί ασφαλή τεχνολογία. Όταν βρίσκεστε στη σελίδα πληρωμής, η διεύθυνση του ιστότοπου πρέπει να ξεκινά με https://, που σημαίνει ότι είναι ασφαλής και ότι τα δεδομένα σας κρυπτογραφούνται και αποστέλλονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης.

Αποφύγετε το δημόσιο Wi-Fi για αγορές: Τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi είναι συχνά μη ασφαλή και διευκολύνουν τους χάκερ να κλέψουν τα στοιχεία σας. Να χρησιμοποιείτε πάντα ένα ασφαλές, ιδιωτικό δίκτυο όταν κάνετε αγορές.

Προσοχή στις προσφορές που είναι πολύ καλές για να είναι αληθινές: Προσφορές σε ιστότοπους και σε email, τα οποία μπορεί συχνά να ακούγονται πολύ καλά για να είναι αληθινά, ειδικά αν περιέχουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε δυσεύρετα προϊόντα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να παραμένουν καχύποπτοι με τέτοιες προσφορές.

Στη Visa, η ασφάλεια και η αξιοπιστία αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα όλο το χρόνο. Την τελευταία πενταετία, η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία, τόσο για τη μείωση της απάτης όσο και για την αύξηση της ασφάλειας του δικτύου της. Περισσότεροι από 1000 ειδικοί έχουν αφοσιωθεί να προστατεύουν το δίκτυο της Visa από κακόβουλο λογισμικό, επιθέσεις zero-day και εσωτερικές απειλές 24x7x365. Μάλιστα, τους πρώτους έξι μήνες του 2023, η Visa βοήθησε να μπλοκαριστούν προληπτικά 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποθέσεις απάτης, προφυλάσσοντας έτσι πολλούς καταναλωτές πριν καν μάθουν ότι κινδύνευαν από μια πιθανή κακόβουλη συναλλαγή. Ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές να παραμείνουν σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν και να σκέφτονται πού αγοράζουν και με ποιους μοιράζονται τα στοιχεία τους προκειμένου να είναι ασφαλή.

1 Οι κορυφαίες κατηγορίες εμπόρων περιλαμβάνουν τη βελτίωση και τον εφοδιασμό κατοικίας, τις τηλεπικοινωνίες, το B2B, την υγειονομική περίθαλψη, την αυτοκίνηση, τη ψυχαγωγία, τις εκπαιδευτικές και κυβερνητικές υπηρεσίες, τα καταλύματα, την ασφάλιση, τις αεροπορικές εταιρείες και τα φαρμακεία.



Για τη Visa

H Visa (NYSE: V) είναι παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, διευκολύνοντας τις συναλλαγές πληρωμών μεταξύ καταναλωτών, εμπόρων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κυβερνητικών φορέων σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές. Η αποστολή μας είναι να συνδέσουμε τον κόσμο μέσω του πιο καινοτόμου, βολικού, αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου πληρωμών, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα, επιχειρήσεις και οικονομίες να αναπτυχθούν. Πιστεύουμε ότι οι οικονομίες που περιλαμβάνουν τους πάντες παντού, “ ανεβάζουν” τους πάντες παντού και βλέπουν την πρόσβαση ως θεμελιώδη για το μέλλον της κίνησης χρήματος. Μάθετε περισσότερα στο visa.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

