Άνοιξε πριν από λίγο η Αθηνών -Πατρών. Από νωρίς το απόγευμα η τροχαία είχε προχωρήσει στην αμφιδρόμησή της, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την μια κατεύθυνση και για τα δυο ρεύματα.
Κλειστή παραμένει η Παλαιά Εθνική και στα δυο ρεύματα στο 162ο χλμ, οπού σημειώθηκε το απόγευμα κατολίσθηση.
Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τα χωριά Ελαιώνας και Ζαχλωρίτικα
