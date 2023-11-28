Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνοιξε η Αθηνών - Πατρών: Κλειστή παραμένει η Παλαιά Εθνική οδός και στα δυο ρεύματα στο ύψος του Ελαιώνα

Νωρίτερα, η τροχαία είχε προχωρήσει στην αμφιδρόμηση της Αθηνών - Πατρών, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την μια κατεύθυνση και για τα δυο ρεύματα - Κλειστή παραμένει η Παλαιά Εθνική και στα δυο ρεύματα στο 162ο χλμ, οπού σημειώθηκε το απόγευμα κατολίσθηση

Αστυνομία

Άνοιξε πριν από λίγο η Αθηνών -Πατρών. Από νωρίς το απόγευμα η τροχαία είχε προχωρήσει στην αμφιδρόμησή της, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την μια κατεύθυνση και για τα δυο ρεύματα.

Κλειστή παραμένει η Παλαιά Εθνική και στα δυο ρεύματα στο 162ο χλμ, οπού σημειώθηκε το απόγευμα κατολίσθηση.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τα χωριά Ελαιώνας και Ζαχλωρίτικα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αθήνα Πάτρα εθνική οδός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark