Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο της δίωξης για τα τραπεζικά στελέχη

Της Ιωάννας Μάνδρου

Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών και των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου, με το πακέτο μέτρων για τη δικαιοσύνη που εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Το θέμα του αυτεπάγγελτου της δίωξης των τραπεζικών στελεχών είχε καταργηθεί πριν από τρία χρόνια, και είχε προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, όταν είχε τεθεί στη Βουλή από τον κ. Φλωρίδη, ο οποίος είχε υποστηρίξει στεναρά ότι πρόκειται για πάγιες προσωπικές του απόψεις.

Η επαναφορά των ρυθμίσεων για αυτεπάγγελτες διώξεις τραπεζικών στελεχών και στελεχών του δημοσίου, που εξαγγέλθηκε από τον κ.Φλωρίδη κατά την παρουσίαση του συνόλου των διατάξεων του νομοσχεδίου για τη δικαιοσύνη και το ποινικό μας σύστημα, όπως διευκρίνισε ο υπουργός, έχει την έγκριση τόσο του πρωθυπουργού όσο και του υπουργικού συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις του νέου νόμου που προβλέπουν ότι για ποινές πάνω από τρία χρόνια όλοι θα μπαίνουν φυλακή για ένα διάστημα, ο κ. Φλωρίδης εξήγγειλε ευρύ πρόγραμμα της κυβέρνησης για ίδρυση σωφρονιστικών καταστημάτων, χώρων καλύτερα, για την κράτηση εκείνων που θα έχουν καταδίκες σε μικρές ποινές.

Πηγή: skai.gr

