Αποχή μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου αποφάσισαν οι συμβολαιογράφοι

Αποχή έως τις 12 Δεκεμβρίου αποφάσισαν οι συμβολαιογράφοι.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, μεταξύ άλλων, «αποφασίσαμε να απέχουμε γιατί, ενώ είχαμε καθόλα συμφωνήσει, πριν τρεις μέρες δημοσιεύτηκε προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ως κύριο του έργου του το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, το οποίο εποπτεύεται από το ανωτέρω υπουργείο, κάτι που ανατρέπει όλα όσα είχαμε συμφωνήσει».

Η ανακοίνωση

«Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σχετική ανακοίνωσή του, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για την απόφασή μας για αποχή. Στην ανακοίνωσή του απαριθμεί τί μας ζητά ως ψηφιακή μεταρρύθμιση και τί δεν μας ζητά, καταλήγοντας στην προτροπή του προς εμάς να πούμε συγκεκριμένα και με διαφάνεια, σε τί ακριβώς διαφωνούμε.

Οι Συμβολαιογράφοι ενημερώνουμε ότι όσα μας ζητά ο κ. Υφυπουργός ως δήθεν ψηφιακή μεταρρύθμιση, ήδη στον μεγαλύτερο βαθμό γίνονται, και για όσα δε ακόμα απομένουν να γίνουν, έχουμε από καιρό συμφωνήσει να πραγματοποιηθούν.

Για όσα δε – όπως αναφέρει σχετικά ο κ. Υφυπουργός στην σχετική ανακοίνωσή του – δεν μας ζητά, ενημερώνουμε, επίσης, ότι αυτά δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα ούτε καν στην Ευρωπαϊκή συμβολαιογραφία και συνεπώς δεν θα μπορούσε να μας τα ζητήσει ακόμα κι αν ήθελε.

Οι Συμβολαιογράφοι αποφασίσαμε να απέχουμε γιατί ενώ είχαμε καθόλα συμφωνήσει, πριν τρεις μέρες δημοσιεύτηκε προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ως κύριο του έργου του το ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, το οποίο εποπτεύεται από το ανωτέρω Υπουργείο, κάτι που ανατρέπει όλα όσα είχαμε συμφωνήσει.

Και τούτο διότι το φυσικό αντικείμενο του έργου της προκήρυξης προβλέπει αυτά που δήθεν ο κ. Υφυπουργός δεν μας ζητά και που κατά τα λοιπά δεν προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία ούτε καν έχουν εφαρμογή σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα. Ενώ το αντικείμενο της σχετικής προκήρυξης αφορά εμάς ως χρήστες ουδόλως ενημερωθήκαμε για αυτήν.

Ομοίως ουδέποτε ενημερώθηκε το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αυτονόητο είναι ότι υποχρεούμαστε να ζήσουμε την ψηφιακή εποχή. Είμαστε οι πρώτοι που ψηφιοποιήσαμε με δικές μας δαπάνες συμβολαιογραφικές υπηρεσίες. Στην Ε.Ε. όπου υφίσταται ή συζητείται ψηφιοποίηση των συμβολαιογραφικών εγγράφων αυτή γίνεται από τον συντάκτη του εγγράφου συμβολαιογράφο όπως και η ηλεκτρονική φύλαξη του ψηφιακού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Ζητούμε τη μεταρρύθμιση των όρων της προκήρυξης που περιγράφει σύνταξη ηλεκτρονικών συμβολαίων, μέσω πλατφόρμας ξένης προς τον συμβολαιογράφο, σε προεπιλεγμένες φόρμες και κουτάκια, υπενθυμίζοντας για ακόμα μια φορά ότι το κάθε συμβόλαιο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και καλύπτει ξεχωριστές ανάγκες.

Ζητούμε την εφαρμογή όσων από κοινού συμφωνήσαμε. Άλλωστε όλα αυτά θα τα εφαρμόσουμε – όπως λέει και ο κ. Υφυπουργός – μόνον εμείς».

