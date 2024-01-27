Σάρκα και οστά ξεκινούν να λαμβάνουν οι αλλαγές στο φορολογικό χάρτη των ακινήτων, αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα ενεργοποιηθεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν αίτηση για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% εφόσον βέβαια έχουν ασφαλίσει πλήρως την πρώτη τους κατοικία έναντι φυσικών καταστροφών.

Επίσης, έχει μπει στις ράγες και σύντομα θα υλοποιηθεί η αυτόματη συμπλήρωση του Ε9 για όσους προχωρούν σε γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων. Στον αντίποδα όλων αυτών η ΑΑΔΕ θα κάνει φύλλο και φτερό εκείνες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, των οποίων οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να κάνουν έναρξη εργασιών στην Εφορία (να ανοίξουν βιβλία), αφού έχουν τρεις ή περισσότερες κατοικίες τύπου Airbnb, υπό τον έλεγχό τους, αλλά δεν το πράττουν.

Ας δούμε αναλυτικά το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, για το αμέσως προσεχές διάστημα, σε ό,τι αφορά τα ακίνητα:

1. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10%: Εντός της επόμενης εβδομάδας, η ΑΑΔΕ θα ενεργοποιήσει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία των κατοικιών που έχουν ασφαλίσει για φυσικές καταστροφές προκειμένου να κερδίσουν έκπτωση 10% στο φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Οι φορολογούμενοι θα βρουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία των ενεργών ασφαλιστικών συμβολαίων ακινήτων τα οποία έχουν αναρτήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες και θα πρέπει να τα επιβεβαιώσουν, ώστε κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ του 2024 για τα εν λόγω ακίνητα, να υπολογιστεί «κουρεμένος» κατά 10%.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που αφορούν τα εξής:

ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης

αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου

ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης

ασφαλιστικοί κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας που καλύπτει το συμβόλαιο

ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τους τρεις ανωτέρω ασφαλιστικούς κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα)

διεύθυνση και περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας και

μοναδικός αριθμός εγγραφής ασφαλιστηρίου.

Προκειμένου να ισχύσει η έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες θα πρέπει:

Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου.

Η αξία του ακινήτου δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος και να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Αυτό σημαίνει ότι για ασφάλιση διάρκειας 12 μηνών ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 10%, για 9 μήνες εφαρμόζεται έκπτωση 7,5%, για 6 μήνες η έκπτωση περιορίζεται στο 5% και για 3 μήνες στο 2,5%, ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που ασφαλίζονται για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών το χρόνο.

Σημειώνεται ότι η έκπτωση υπολογίζεται στο συνολικό ποσό του κύριου και του τυχόν «συμπληρωματικού» φόρου που επιβαρύνουν το ασφαλισμένο ακίνητο.

2. Αυτόματη συμπλήρωση Ε9: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ μέχρι το φθινόπωρο θα έχει επεκταθεί η αυτόματη συμπλήρωση του Ε9 μέσω της πλατφόρμας myProperty και για τους φορολογούμενους που μεταβιβάζουν ακίνητα με γονική παροχή ή δωρεά. Σήμερα το μέτρο αφορά μόνον τους φορολογούμενους που πωλούν και αγοράζουν ακίνητα με τα στοιχεία να δείχνουν ότι εφαρμόζεται για 6 στις 10 δηλώσεις ακινήτων.

3. Νέος ΚΑΔ για βραχυχρόνιες μισθώσεις: Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή δημιουργήθηκε ένας νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ειδικά για τη Βραχυχρόνια Μίσθωση. Ο κωδικός 55.20.11.06 αφορά πλέον τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Όλα τα φυσικά που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούνται σε έναρξη ή προσθήκη δραστηριότητας με βάση τον νέο ΚΑΔ. Οσοι διαθέτουν σε ψηφιακή πλατφόρμα τρία ή περισσότερα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ιδιοκτήτες τουλάχιστον 3 ακινήτων τύπου Airbnb θεωρούνται πλέον επιχειρηματίες με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τρία ή περισσότερα ακίνητα έχουν 7.440 φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε 30.329 ακίνητα.

4. Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Προς το τέλος του επόμενου μήνα, η ΑΑΔΕ αναμένεται να πάρει από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO αναλυτικά στοιχεία για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα του Μητρώου της ΑΑΔΕ προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή παροχής επιπρόσθετων υπηρεσιών πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ακίνητα που εμφανίζονται στις πλατφόρμες δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται, ανά χρήση, σε 50%, των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ' ελάχιστο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής για επόμενη χρήση το ανωτέρω πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

