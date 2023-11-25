Λογαριασμός
Τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός παρέσυρε κι έστειλε στο νοσοκομείο δύο άτομα

Ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα  και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

ατύχημα πεζοί

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και εγκατάλειψη δύο πεζών, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:20 το πρωί όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα επί της οδού Εγνατίας 2 (στο ύψος της Δωδεκανήσου) με συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά. Οι τραυματίες παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο και λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε από την Αστυνομία και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr

