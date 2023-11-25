Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και εγκατάλειψη δύο πεζών, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:20 το πρωί όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα επί της οδού Εγνατίας 2 (στο ύψος της Δωδεκανήσου) με συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά. Οι τραυματίες παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο και λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε από την Αστυνομία και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.