1841: Κυκλοφορεί το βιβλίο του Έντγκαρ Άλαν Πόε «Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ», που θεωρείται το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στην ιστορία της λογοτεχνίας.

1914: Η Σφαγή του Λάντλοου. Η Εθνική Φρουρά της Πολιτείας του Κολοράντο ανοίγει πυρ κατά απεργών ανθρακωρύχων στην πόλη Λάντλοου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο ελληνικής καταγωγής συνδικαλιστής Λούης Τίκας.

1920: Τελετή έναρξης των 7ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αμβέρσας. Λαμβάνουν μέρος 2.479 αθλητές και 64 αθλήτριες από 29 χώρες. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η σημαία με τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους και απαγγέλλεται ο ολυμπιακός ύμνος από τον Βέλγο ξιφομάχο Βιτόρ Μπουάν.

1941: Υπογράφεται στο Βοτονόσι Μετσόβου το πρωτόκολλο συνθηκολόγησης του ελληνικού στρατού ανάμεσα στον υποστράτηγο Τσολάκογλου, διοικητή του ΤΣΔΜ (Τομέας Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας) και τον ταξίαρχο Ντίτριχ των γερμανικών δυνάμεων εισβολής.

1977: Όνειρο μένει για την ΑΕΚ η συμμετοχή της στον τελικό του Κυπέλλου UEFA, καθώς η Γιουβέντους επικρατεί 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια (85’ Μπέτεγκα, από σέντρα του Καούζιο) και παίρνει το «εισιτήριο». Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ούγγρος Κάρολι Παλοτάι.

1989: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Περιστέρι, αναφωνεί το περίφημο «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα».

Ήταν 20 Απριλίου 1989 όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εν μέσω επευφημιών για τον τότε υπουργό Οικονομικών που ήταν πολύ δημοφιλής, είπε τη διαβόητη φράση «Τσοβόλα δωσ’ τα όλα». Το ΠΑΣΟΚ ήταν ήδη κυβέρνηση επί οκτώ χρόνια και το σκάνδαλο Κοσκωτά έριχνε βαριά τη σκιά στην προεκλογική περίοδο.

Ο Τσοβόλας παρέμεινε σταθερά στο υπουργείο Οικονομικών κατά την πρώτη οκταετία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, ως υφυπουργός (1981-1984), αναπληρωτής υπουργός (1984-1985) και υπουργός την περίοδο 1985-1989. Ήταν ο πιο δημοφιλής υπουργός Οικονομικών της Μεταπολίτευσης και μέχρι σήμερα το όνομά του περιβάλλεται με νοσταλγία λόγω των φιλολαϊκών πολιτικών που εφάρμοσε. Ο Τσοβόλας μπόρεσε να κάνει πολιτική παροχών μόνο μετά το 1987, όταν απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σημίτης, που από το 1985 είχε εφαρμόσει το σταθεροποιητικό πρόγραμμα λιτότητας.

Το 1988 ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε νέα στροφή στην οικονομική πολιτική μετά την τριετία λιτότητας, με τον Δημήτρη Τσοβόλα να παίρνει τα “κλειδιά” από τον Κώστα Σημίτη και τον Ανδρέα Παπανδρέου να ξεκινά νέο πρόγραμμα παροχών σε αυτήν προεκλογική περίοδο. Το «Τσοβόλα δωσ’ τα όλα» θεωρήθηκε το σύνθημα για το τέλος της τριετούς λιτότητας.

Γεννήσεις

1913: Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 29/10/1986)

1922: Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 30/10/1988)

1948: Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Θαν. 23/1/1973)

Θάνατοι

1841: Τόμας Γκόρντον, Σκωτσέζος στρατιωτικός και φιλέλληνας. (Γεν. 1788)

1959: Μανώλης Τριανταφυλλίδης, Έλληνας γλωσσολόγος, γνωστός από τη Γραμματική της Δημοτικής Γλώσσας. (Γεν. 1883)

1999: Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. (Γεν. 30/9/1924)

