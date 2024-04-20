Εκτός λειτουργίας θα τεθεί ο σταθμός της γραμμής 3 του Μετρό «Νίκαια», αύριο Σάββατο 20/4 και την Κυριακή 21/4, λόγω εργασιών για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου.

Από την Δευτέρα 22/4 που ο σταθμός «Νίκαια» της γραμμής 3 θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά, οι επιβάτες θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που υπήρχε ήδη (επικυρωτικά και αυτόματα μηχανήματα πώλησης), εγκατεστημένο σε νέες θέσεις.

Πως θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Νίκαια»

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού λόγω της διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Νίκαια», ο ΟΑΣΑ προχώρησε στη δημιουργία προσωρινής κυκλικής λεωφορειακής γραμμής Χ60 «ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ-ΣΤ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ», η οποία θα λειτουργήσει από το Σάββατο 20/4 έως και την Κυριακή 21/4.

Η προσωρινή γραμμή Χ60 θα πραγματοποιεί στάσεις επιβίβασης/αποβίβασης κατά αντιστοιχία με τις στάσεις του Μετρό. Ειδικότερα:

Κάθοδος

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, επί της οδού πλ. Ελευθερίας.

ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ, επί της οδού Γέμελου

ΓΟΥΝΑΡΗ, επί της οδού Γούναρη.

'Ανοδος

ΣΤ.ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ, επί της οδού Αιτωλικού

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ , επί της οδού Γρεβενών

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, επί της οδού πλ. Ελευθερίας.

Τελευταία δρομολόγια Από Πλ. Καραϊσκάκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4 στις 01:35

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4 στις 00:25

Επιπλέον, οι γραμμές που διέρχονται από τον σταθμό «Νίκαια» και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού, είναι : η γραμμή τρόλεϊ 21 και οι λεωφορειακές γραμμές 800, 809, 820, 827, 828, 841, 846, 909.

Πηγή: skai.gr

