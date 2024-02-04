Βρέθηκε πριν από λίγο από ομάδα της ΕΜΑΚ η σορός του ηλικιωμένου ψαρά, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου, οπότε και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δύτες της 2ης ΕΜΑΚ εντόπισαν και ανέσυραν από τη λίμνη Βεγορίτιδα τη σορό άνδρα, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ανασύρθηκε σορός άνδρα από δύτες της 2ης ΕΜΑΚ, στη λίμνη Βεγορίτιδα στη #Φλώρινα, και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 4, 2024

Ο άτυχος ηλικιωμένος είχε πάει για ψάρεμα με την βάρκα του και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χάθηκαν τα ίχνη του μέσα στη λίμνη Βεγορίτιδα. Έκτοτε αγνοούνταν, οπότε και βρέθηκε σήμερα μετά από ώρες αναζητήσεων από μέλη της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της ειδικής μονάδας της ΕΜΑΚ.

