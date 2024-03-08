Αλόνησσος: Σκύλος δάγκωσε και έκοψε το χείλος 33χρονου

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε χθες ένας 33χρονος άνδρας από τα νησιά των Βόρειων Σποράδων, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, ο νεαρός διακομίστηκε στις 20.30 περίπου το βράδυ με ιδιωτικό σκάφος από το λιμάνι της Αλοννήσου, στο λιμάνι του Βόλου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο “Αχιλλοπούλειο” προκειμένου να νοσηλευτεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σκύλος τον δάγκωσε στα χείλη και ακρωτηριάστηκε το κάτω χείλος του νεαρού άνδρα, με τους γιατρούς να δίνουν τη μάχη της αποκατάστασης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.