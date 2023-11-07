Λογαριασμός
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα

Σεισμός

Σεισμός, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 8.30 το βράδυ της Τρίτης, 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα. 

