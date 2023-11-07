Σεισμός, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 8.30 το βράδυ της Τρίτης, 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.0 occurred 14 km E of #Igoumenítsa (#Greece) 3 min ago (local time 20:30:06). More info at:
📱https://t.co/IbUfG7TFOL
🌐https://t.co/iq4YnjJiKi
🖥https://t.co/hbBrmLRv9t pic.twitter.com/GqgdxJrDXM— EMSC (@LastQuake) November 7, 2023
Πηγή: skai.gr
