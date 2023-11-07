Οκτώ Έλληνες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, στην προσπάθειά τους να μεταβούν στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα και να περάσουν στην ασφάλεια της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οκτώ πολίτες με ελληνικά διαβατήρια βρίσκονται στο μοναστήρι μαζί με δεκάδες άλλους άμαχους, οι οποίοι έσπευσαν να απομακρυνθούν από την εμπόλεμη ζώνη στην πόλη της Γάζας.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδους φορείς, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων και την ασφαλή μετάβασή τους στο πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, σε μία απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το υπουργείο Εξωτερικών μέσω του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων είναι συνεχώς σε επαφή με τους Έλληνες που έχουν παραμείνει στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου μέσα στην πόλη της Γάζας.

Τα ονόματα και των 8 Ελλήνων, οι οποίοι παρέμειναν στο μοναστήρι, έχουν δοθεί τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις Αιγυπτιακές Αρχές, ενώ έχουν ενημερωθεί οι Ισραηλινές Αρχές για την παραμονή Ελλήνων πολιτών στο μοναστήρι.

Το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε ετοιμότητα. Όταν ανοίξει εκ νέου η διάβαση της Ράφα και καταστεί δυνατή η μετάβασή εκεί των Ελλήνων πολιτών, θα μεταφερθούν, εφόσον το επιθυμούν, στην Αίγυπτο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.