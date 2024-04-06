Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παγκράτι

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Κόνωνος στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά προκλήθηκε από εστία κουζίνας.

Η ένοικος του διαμερίσματος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά με κουβέρτα αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ο καπνός να επεκταθεί σε όλη την πολυκατοικία.

Με την βοήθεια της πυροσβεστικής και εθελοντών η φωτιά έσβησε και οι ένοικοι των από πάνω ορόφων απεγκλωβίστηκαν από το κλιμακοστάσιο

Επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.