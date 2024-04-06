Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παγκράτι

Με την βοήθεια της πυροσβεστικής και εθελοντών η φωτιά έσβησε και οι ένοικοι των από πάνω ορόφων απεγκλωβίστηκαν από το κλιμακοστάσιο με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Κόνωνος στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά προκλήθηκε από εστία κουζίνας.

Η ένοικος του διαμερίσματος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά με κουβέρτα αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ο καπνός να επεκταθεί σε όλη την πολυκατοικία.

Με την βοήθεια της πυροσβεστικής και εθελοντών η φωτιά έσβησε και οι ένοικοι των από πάνω ορόφων απεγκλωβίστηκαν από το κλιμακοστάσιο

Επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

