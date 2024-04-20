Αλεξάνδρειος Ειρηνοδρομία: Ξεκίνησε από τον αρχαιολογικό χώρο Πέλλας

Από τον Αρχαιολογικό Χώρο Πέλλας ξεκίνησε η Αλεξάνδρειος Ειρηνοδρομία, πορεία που συμβολίζει την προσπάθεια του ανθρώπου για σωματική και πνευματική ολοκλήρωση και την αέναη αγωνία του για το αγαθό της ειρήνης και τον διάλογο μεταξύ των λαών και πραγματοποιείται μία μέρα πριν από τον μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος».

Στην τελετή έναρξης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, παρέλαβε από τον δήμαρχο Πέλλας, Ευστάθιο Φουντουκίδη, το σύμβολο της ειρήνης, την Ελιά.

«Το σύμβολο της ειρήνης που παραδίδουμε σήμερα, μεταδίδει σε ολόκληρο τον κόσμο τις αιώνιες αξίες της φιλίας, της συναδέλφωσης των λαών, της αγάπης, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης, τις αξίες του σεβασμού, της ισότητας και της δικαιοσύνης» υπογράμμισε ο δήμαρχος Πέλλας.

Τόνισε ακόμη, ότι χιλιάδες αθλητές που συμμετέχουν στον Μαραθώνιο, στέλνουν από την Πέλλα το ισχυρό μήνυμα, ότι μπορεί σήμερα ο άνθρωπος, ο παγκόσμιος πολίτης, να ανταγωνίζονται σκληρά ο ένας με τον άλλον και ταυτόχρονα να ζουν ειρηνικά μαζί, αρμονικά κάτω από την ίδια στέγη της ειρήνης και της αδελφοσύνης – και ευχαρίστησε όλους τους φορείς, εργαζόμενους και υπηρεσίες του δήμου Πέλλας και τους εθελοντές, που όπως είπε «στέλνουν το μήνυμα ότι «ο αθλητισμός είναι υγεία, αλλά και προσφορά».

«Σημαντικό και συμβολικό είναι το γεγονός, ότι ανάμεσα στα δύο αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου της εκκίνησης και του τερματισμού σε Πέλλα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, η απόσταση 42.190 μέτρων είναι ακριβώς ίση με τη μαραθώνια διαδρομή» τόνισε ο υπεύθυνος της οργανωτικής επιτροπής του Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος», Ιωάννης Πανανάκης.

Χαιρετισμούς στους συμμετέχοντες στην τελετή έναρξης, που διοργάνωσε ο δήμος Πέλλας, απηύθυναν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης και ο βουλευτής Λάκης Βασιλειάδης.

Ακολούθησε πολιτιστικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή 25 μαθητών του δημοτικού σχολείου Πέλλας, που ερμήνευσαν τα τραγούδια «Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι» (Μάνος Χατζηδάκης – Ιάκωβος Καμπανέλης) και «Ειρήνη» (Μίκης Θεοδωράκης – Βασίλης Ρώτας). Επίσης παρουσιάστηκε χορογραφία με το Τραγούδι της Ειρήνης του Γιάννη Μαρκόπουλου. Στην τελετή συμμετείχε και η Φιλαρμονική του δήμου Πέλλας.

Η εκκίνηση της Ειρηνοδρομίας έγινε από την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, την οποία συνόδευαν μαθητές του Γυμνασίου Πέλλας από τον αρχαιολογικό χώρο. Οι Ειρηνοδρόμοι πέρασαν από την Αρχαία Κρήνη και την Αψίδα εκκίνησης του μαραθωνίου, μπροστά στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Πέλλα και παρέδωσαν το Σύμβολο της Ελιάς, στην οργανωτική επιτροπή του μαραθωνίου.

Η Ειρηνοδρομία διέρχεται από τους δήμους, από τους οποίους θα περάσουν αύριο οι μαραθωνοδρόμοι και θα καταλήξει το απόγευμα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου αύριο θα γίνει η βράβευση των νικητών του μαραθωνίου.

Το απόγευμα ο δήμος Πέλλας διοργανώνει τη «Γιορτή του Μαραθωνίου» σε συνεργασία με τον μορφωτικό όμιλο Πέλλας «Η Αρχαία Πέλλα» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέλλας «Η Ανατολική Ρωμυλία» στο Δημοτικό Θέατρο.

