Μετά από ολονύχτια επιχείρηση συνελήφθη ο ψευτοεπίσκοπος που καλούσε τους πολίτες μέσα από τη σελίδα του στο youtube να πάρουν τα όπλα και να κινηθούν εναντίων δικαστικών, δημοσιογράφων, δικηγόρων κ.α. στην περιοχή του Αιγίου. Ο ψευτοεπίσκοπος μάλιστα, απειλούσε με θάνατο όσους θεωρούσε υπεύθυνους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.gr, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το σπίτι που βρισκόταν και με αιφνιδιαστική κίνηση τον ανάγκασαν να παραδοθεί.

Ο άνδρας έχει ήδη μεταφερθεί στην Ασφάλεια Αιγίου και αναμένεται να μεταβή στα Δικαστήρια για να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.