Συνελήφθη στο Αίγιο ο ψευτοεπίσκοπος που καλούσε τον κόσμο «να πάρει τα όπλα»

Ο ψευτοεπίσκοπος απειλούσε με θάνατο όσους θεωρούσε υπεύθυνους και καλούσε τον κόσμο σε συγκέντρωση 

Μετά από ολονύχτια επιχείρηση συνελήφθη ο ψευτοεπίσκοπος που καλούσε τους πολίτες μέσα από τη σελίδα του στο youtube να πάρουν τα όπλα και να κινηθούν εναντίων δικαστικών, δημοσιογράφων, δικηγόρων κ.α. στην περιοχή του Αιγίου. Ο ψευτοεπίσκοπος  μάλιστα, απειλούσε με θάνατο όσους θεωρούσε υπεύθυνους. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.gr, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το σπίτι που βρισκόταν και με αιφνιδιαστική κίνηση τον ανάγκασαν να παραδοθεί.

Ο άνδρας έχει ήδη μεταφερθεί στην Ασφάλεια Αιγίου και αναμένεται να μεταβή στα Δικαστήρια για να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

