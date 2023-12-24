Στην εξιχνίαση διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών από δύο εταιρείες στην περιοχή της Καλαμαριάς, οδήγησε η έρευνα αστυνομικών του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο ημεδαποί- μέλη συμμορίας, ηλικίας 19 και 33 ετών αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, σε βάρος των δραστών σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ ένας εξ αυτών (19χρονος) συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, χθες, στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι προαναφερόμενοι δύο συλληφθέντες, ενεργώντας με συνεργούς, κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου 2023 – Ιουλίου 2023, διέρρηξαν δύο εταιρείες στην περιοχή της Καλαμαριάς, αποκομίζοντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 283.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της παράνομης δράσης τους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, για τη μετάβασή τους και την απομάκρυνσή τους από τους τόπους διάπραξης των διαρρήξεων, χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένο αυτοκίνητο, του οποίου άλλαζαν το χρωματισμό, κατά περίπτωση, προκειμένου να παραπλανούν τις αστυνομικές αρχές.

Το προαναφερόμενο όχημα, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, σε περιοχή της Αττικής και κατασχέθηκε. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των άλλων μελών της συμμορίας.

Πηγή: skai.gr

