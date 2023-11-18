Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής», όπου πλέον έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 868 κωδικοί προϊόντων που υπάγονται σε 37 κατηγορίες αγαθών, και για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του προγράμματος «Καλάθι του Νοικοκυριού».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και πελάτες του καταστήματος.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.