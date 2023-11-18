Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη σε σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με εργαζόμενους και πελάτες του καταστήματος και ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

Μητσοτάκης σούπερ μάρκετ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών.

Μητσοτάκης σούπερ μάρκετ

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής», όπου πλέον έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 868 κωδικοί προϊόντων που υπάγονται σε 37 κατηγορίες αγαθών, και για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του προγράμματος «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Μητσοτάκης σούπερ μάρκετ

Μητσοτάκης σούπερ μάρκετ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και πελάτες του καταστήματος.

Μητσοτάκης σούπερ μάρκετ

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας. 

Μητσοτάκης σούπερ μάρκετ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μητσοτάκης σούπερ μάρκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark